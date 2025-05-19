Дмитриев: Россия и США могут быть отличными экономическими партнерами

Напомним, в понедельник 19 мая состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Российский президент назвал беседу содержательной, откровенной и весьма полезной, а также заявил, что Россия и Украина будут работать над меморандумом по поводу возможного мирного договора. Подробнее о том, как Владимир Путин прокомментировал итоги телефонной беседы с Дональдом Трампом, читайте здесь на KP.RU.