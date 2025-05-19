Дмитриев: Россия и США могут быть отличными экономическими партнерами

Россия и Соединенные Штаты могут быть отличными партнерами в экономической и инвестиционной сфере. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев также выразил уверенность, что это партнерство будет осуществляться на благо всего мира.
Напомним, в понедельник 19 мая состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Российский президент назвал беседу содержательной, откровенной и весьма полезной, а также заявил, что Россия и Украина будут работать над меморандумом по поводу возможного мирного договора. Подробнее о том, как Владимир Путин прокомментировал итоги телефонной беседы с Дональдом Трампом, читайте здесь на KP.RU.
В то же время президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в ходе выступления в Белом доме заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.