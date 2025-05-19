Смоленский экс-депутат Баранов объяснил свой бег рядом с машиной сына Кадырова

«Приветствую адекватную и разумную, а не грязную и насмешливую. Есть у меня одна любимая фраза, между прочим, на этот счет: хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Ну, и риторический вопрос: а судьи кто?» — заключил Баранов.