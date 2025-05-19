Песков назвал истинного посредника по урегулированию конфликта на Украине

Выступить в качестве реального посредника по урегулированию украинского кризиса могут лишь те страны, которые объективны по отношению к сторонам конфликта и не занимают чью-то позицию. Об этом в ходе беседы с журналистом кремлевского пула Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Но, как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта», — отметил представитель Кремля.
По его словам, в большинстве своем европейские страны занимают откровенно проукраинскую позицию. И все их усилия направлены лишь на ослабление России и принуждении ее к миру за счет разностороннего давления.
Ранее «МК» писал, что Евросоюз готов усилить санкционное давление на Россию после очередного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который длился более двух часов.