Хуситы заблокировали израильский порт

Ракетные силы ВС Йемена (хуситов. — Ред.), как говорится в сообщении их военного представителя Яхьи Сариа, осуществили «военную операцию и нанесли удары по аэропорту Лода» — в Израиле «аэропорт Бен-Гурион». Также «вчера утром силы беспилотных систем… нанесли удар по аэропорту Лода беспилотником “Яффо”».