Хуситы заблокировали израильский порт

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» объявили о намерении установить морскую блокаду порта Хайфа, расположенного на северо-западе Израиля. Об этом сообщил представитель вооруженных сил, сформированных повстанцами, Яхья Сариа.
«Военные силы приняли решение выполнить указания руководства и начать операцию по установлению морской блокады порта Хайфа», — заявил он в эфире телеканала Al Masirah, находящегося под контролем «Ансар Аллах».
Вчера шиитское движение «Ансар Алла проинформировало, что два раза атаковало израильский аэропорт Бен-Гурион. Уточняется, что при атаке применены гиперзвуковая ракета “Палестина-2”, баллистическая ракета “Зульфикар” и беспилотник “Яффо”.
Ракетные силы ВС Йемена (хуситов. — Ред.), как говорится в сообщении их военного представителя Яхьи Сариа, осуществили «военную операцию и нанесли удары по аэропорту Лода» — в Израиле «аэропорт Бен-Гурион». Также «вчера утром силы беспилотных систем… нанесли удар по аэропорту Лода беспилотником “Яффо”».