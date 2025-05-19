Трамп заявил, что верит в стремление Путина к миру в Украине

Путин заявил по итогам беседы, что он прежде всего поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США «по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной» еще в 2022 году. По словам Путина, Россия готова работать с Украиной над меморандумом «по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций», например, таких как «принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей». Главное для Москвы — «устранить первопричины этого кризиса», подчеркнул президент РФ. −0-