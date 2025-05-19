Трамп заявил, что верит в стремление Путина к миру в Украине

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Глава администрации США Дональд Трамп верит в стремление президента России Владимира Путина к миру в Украине. Американский лидер подтвердил это, ответив на пару вопросов журналистов по завершении церемонии подписания одного из новых законопроектов США в Розовом саду Белого дома. Об этом пишет ТАСС.
Мы на правильном пути". О чем договорились Путин и Трамп?
Как передает пресс-пул американского президента, Трамп утвердительно ответил на два вопроса: считает ли он, что Путин хочет мира, и может ли Папа Римский Лев XIV содействовать как посредник урегулированию конфликта в Украине. «Да, считаю», — говорится в отчете дежурного по пулу. На прямой телетрансляции этого не было слышно, так как слова Трампа заглушила музыка в исполнении присутствовавшего на церемонии оркестра.
Путин и Трамп 19 мая провели длившийся более двух часов телефонный разговор, в ходе которого обсудили в первую очередь пути преодоления конфликта в Украине.
Путин заявил по итогам беседы, что он прежде всего поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США «по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной» еще в 2022 году. По словам Путина, Россия готова работать с Украиной над меморандумом «по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций», например, таких как «принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей». Главное для Москвы — «устранить первопричины этого кризиса», подчеркнул президент РФ. −0-