Песков уточнил, кого Россия предпочитает видеть в качестве посредника в переговорах.
Только та сторона, которая соблюдает одинаковую дистанцию от участников, может стать реальным посредником в урегулировании конфликта на Украине. Об этом 19 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
«Но, как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта», — подчеркнул Песков. Представитель Кремля также добавил, что позиция европейских политиков в конфликте является «откровенно проукраинской», а их основная задача — «обломать» Россию.
В рамках беседы Песков отметил, что такая односторонняя позиция Европы не позволяет рассматривать ее как нейтрального посредника. По его мнению, только страны, которые способны сохранять объективность и равноудаленность от сторон конфликта, могут претендовать на роль эффективных модераторов переговорного процесса.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности страны подписать с Россией меморандум, который может стать базой для дальнейшего заключения соглашения о прекращении вооруженного противостояния. Как отметил глава государства, Киев ожидает предоставления российской версии соответствующего документа. Зеленский также подчеркнул, что украинская сторона рассматривает возможность организации встречи с участием Соединенных Штатов, России, Украины и ряда европейских стран.