Песков: посредники по Украине должны занимать одинаковую дистанцию от сторон

В рамках беседы Песков отметил, что такая односторонняя позиция Европы не позволяет рассматривать ее как нейтрального посредника. По его мнению, только страны, которые способны сохранять объективность и равноудаленность от сторон конфликта, могут претендовать на роль эффективных модераторов переговорного процесса.