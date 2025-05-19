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FT: лидеры Европы были ошеломлены итогом переговоров Трампа и Путина

Европейская сторона пришла к пониманию, что Вашингтон не намерен усиливать давление на Москву.

Источник: Аргументы и факты

Высказывания Дональда Трампа после переговоров с Владимиром Путиным могут свидетельствовать о его готовности отказаться от посреднической роли в урегулировании украинского конфликта, пожертвовав интересами Киева.

К такому выводу пришли авторы материала, опубликованного в Financial Times.

По информации издания, европейские лидеры были шокированы деталями договорённостей, озвученными американским президентом. Европейская сторона пришла к пониманию, что Вашингтон не намерен усиливать давление на Москву.

Более того, среди них растут опасения, что Трамп может пойти на сделку с Кремлём, приняв его жёсткие условия и пожертвовав позицией Украины ради скорейшего прекращения конфликта.

Ранее американский президент Дональд Трамп, комментируя итоги телефонной беседы с главой РФ Владимиром Путиным, заявил, что Москва и Киев очень скоро начнут переговоры о приостановке боевых действий и о завершении конфликта.