FT: лидеры Европы были ошеломлены итогом переговоров Трампа и Путина

Высказывания Дональда Трампа после переговоров с Владимиром Путиным могут свидетельствовать о его готовности отказаться от посреднической роли в урегулировании украинского конфликта, пожертвовав интересами Киева.
К такому выводу пришли авторы материала, опубликованного в Financial Times.
По информации издания, европейские лидеры были шокированы деталями договорённостей, озвученными американским президентом. Европейская сторона пришла к пониманию, что Вашингтон не намерен усиливать давление на Москву.
Более того, среди них растут опасения, что Трамп может пойти на сделку с Кремлём, приняв его жёсткие условия и пожертвовав позицией Украины ради скорейшего прекращения конфликта.
Ранее американский президент Дональд Трамп, комментируя итоги телефонной беседы с главой РФ Владимиром Путиным, заявил, что Москва и Киев очень скоро начнут переговоры о приостановке боевых действий и о завершении конфликта.