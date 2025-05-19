Мирошник счел беседу Путина и Трампа углублением диалога геополитических игроков

«Ключевой итог переговоров между президентами США и России заключается в констатации углубления и расширения диалога между лидерами двух крупнейших геополитических игроков. В то время, когда огромное количество людей ждали обсуждения вопросов именно по украинскому кризису, лидеры двух стран обсуждали Украину, экономические взаимоотношения между США и Россией, ситуацию и роли государств на других территориях, которые вызывали взаимный интерес стран», — подытожил Мирошник.