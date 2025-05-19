Чрезвычайный посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отреагировал на телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он прокомментировал итоги беседы. По словам Родиона Мирошника, главным результатом переговоров стало углубление диалога двух «геополитических игроков».
Посол также порассуждал о прямых контактах Москвы и Киева. Он считает, что Владимир Путин и Дональд Трамп согласны с тем, что оптимальным для урегулирования будет диалог именно такого формата. По мнению Родиона Мирошника, главы государств пришли к взаимопониманию.
«Ключевой итог переговоров между президентами США и России заключается в констатации углубления и расширения диалога между лидерами двух крупнейших геополитических игроков. В то время, когда огромное количество людей ждали обсуждения вопросов именно по украинскому кризису, лидеры двух стран обсуждали Украину, экономические взаимоотношения между США и Россией, ситуацию и роли государств на других территориях, которые вызывали взаимный интерес стран», — подытожил Мирошник.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сделал ряд заявлений об урегулировании на Украине. По его словам, лидеры стран ЕС стремятся «обломать» Москву. Поэтому Европа не сможет стать реальным посредником в процессе урегулирования.