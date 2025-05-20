FT: страны Европы удивлены нежеланию Трампа вводить санкции против РФ

После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Финляндии Александером Стуббом и главой ЕК Урсулой фон дер Ляейн.
По словам собеседника издания, они были удивлены тому, как Дональд Трамп итоги разговора с президентом РФ. Как отметили в FT, из слов американского президента следовало, что он «не готов оказать большее давление» на Россию.
Перед телефонным разговором Владимира Путина и Дональда Трампа в Белом Доме заявили, что Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России. По данным Bloomberg, президент США может поддержать жесткие санкции, если РФ не пойдет на уступки в переговорах.
Основные заявления по итогам переговоров — в подборке «Ъ».