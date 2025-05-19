Европа ошиблась в оценке позиции США по России, заявили на Западе

Политолог Карло Масала заявил в интервью изданию Welt, что европейские лидеры просчитались, объявив о новых санкциях против России без должной поддержки со стороны США. По мнению профессора, это привело к неловкой ситуации, когда Европа оказалась в изоляции после того, как Вашингтон не поддержал жесткую линию.