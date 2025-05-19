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Европа ошиблась в оценке позиции США по России, заявили на Западе

Политолог Карло Масала заявил в интервью изданию Welt, что европейские лидеры просчитались, объявив о новых санкциях против России без должной поддержки со стороны США.

Политолог Карло Масала заявил в интервью изданию Welt, что европейские лидеры просчитались, объявив о новых санкциях против России без должной поддержки со стороны США. По мнению профессора, это привело к неловкой ситуации, когда Европа оказалась в изоляции после того, как Вашингтон не поддержал жесткую линию.

Эксперт назвал недавний саммит в Киеве «пиар-шоу», где европейские политики пообещали больше, чем смогли реализовать. Теперь, как полагает Масала, ЕС воздержится от дальнейших санкционных шагов до прояснения результатов переговоров между США и Россией.

«Европейцы сделали ошибку в Киеве, объявив о новых санкциях, поскольку считали, что США на их стороне. Когда США отклонились от их линии, Европа осталась стоять, как мокрый пудель», — заявил политолог.

Ранее Венгрия призвала Европу не мешать мирным переговорам по Украине.