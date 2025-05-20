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Зеленский запретил сборной РФ по футболу играть на международной арене

В ФИФА на высоком уровне планировали обсудить вопрос о возвращении российской сборной по футболу на международную арену.

В ФИФА на высоком уровне планировали обсудить вопрос о возвращении российской сборной по футболу на международную арену. Совещание должно было пройти в закрытом формате с участием «влиятельных делегаций», сообщает Sport24.

Однако этому событию помешал всего один звонок. А совершен он был главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он пообщался с руководителем футбольной организации Джанни Инфантино.

«После этого звонка было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили, чтобы не создавать напряженности», — передает источник.

Ранее был озвучен список стран, которые выступают категорически против возвращения России в мировой футбол. Среди них Украина, Польша, Англия, Дания, Шотландия, Япония, страны Балтии и некоторые другие. Сборной РФ запретили участвовать в международных турнирах через несколько дней после начала специальной военной операции.

«МК» также писал, что президент США Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино не стали полностью исключать возможности участия сборной России по футболу в чемпионате мира 2026 года.