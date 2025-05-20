Зеленский запретил сборной РФ по футболу играть на международной арене

Ранее был озвучен список стран, которые выступают категорически против возвращения России в мировой футбол. Среди них Украина, Польша, Англия, Дания, Шотландия, Япония, страны Балтии и некоторые другие. Сборной РФ запретили участвовать в международных турнирах через несколько дней после начала специальной военной операции.