В ФИФА на высоком уровне планировали обсудить вопрос о возвращении российской сборной по футболу на международную арену. Совещание должно было пройти в закрытом формате с участием «влиятельных делегаций», сообщает Sport24.
Однако этому событию помешал всего один звонок. А совершен он был главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он пообщался с руководителем футбольной организации Джанни Инфантино.
«После этого звонка было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили, чтобы не создавать напряженности», — передает источник.
Ранее был озвучен список стран, которые выступают категорически против возвращения России в мировой футбол. Среди них Украина, Польша, Англия, Дания, Шотландия, Япония, страны Балтии и некоторые другие. Сборной РФ запретили участвовать в международных турнирах через несколько дней после начала специальной военной операции.
«МК» также писал, что президент США Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино не стали полностью исключать возможности участия сборной России по футболу в чемпионате мира 2026 года.