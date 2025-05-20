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Трамп выразил уверенность в том, что Путин стремится к миру на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что глава российского государства Владимир Путин заинтересован в достижении мира на украинской территории. Заявление хозяина Белого дома прозвучало после завершения церемонии подписания одного из американских законопроектов.

Источник: Life.ru

По информации пресс-пула Белого дома, Трампу задали два вопроса: хочет ли Путин мира на Украине и считает ли возможным участие Папы Римского Льва XIV в переговорах по мирному урегулированию. Американский лидер утвердительно ответил на оба, однако эти слова не попали в прямой эфир — их заглушил оркестр.

Напомним, 19 мая президенты РФ и США провели телефонный разговор. Путин общался с Трампом из образовательного центра «Сириус», где он находился с визитом. Диалог лидеров длился более двух часов. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал о чём, разговаривали президенты.