Трамп выразил уверенность в том, что Путин стремится к миру на Украине

По информации пресс-пула Белого дома, Трампу задали два вопроса: хочет ли Путин мира на Украине и считает ли возможным участие Папы Римского Льва XIV в переговорах по мирному урегулированию. Американский лидер утвердительно ответил на оба, однако эти слова не попали в прямой эфир — их заглушил оркестр.