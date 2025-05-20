Зеленский вновь призвал Трампа усилить санкции против РФ

Зеленский заявил, что в ходе телефонной беседы с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в очередной раз призвал США ввести «более сильные санкции» в отношении Российской Федерации на фоне переговоров, сообщает РИА Новости.
«Я попросил Трампа, если видение о прекращении огня российской стороны не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели иметь возможность об этом поговорить… Обсудил возможность применения сильных и серьёзных санкций», — цитирует агентство его высказывание.
По словам Зеленского, он дважды говорил по телефону с Трампом в понедельник.
Напомним, 16 мая состоялись первые за три года прямые переговоры между Российской Федерацией и Украиной. Они продлились чуть меньше двух часов.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Путин назвал беседу с Трампом откровенной и содержательной.
Ранее Трамп заявил, что Российская Федерация и Киев скоро начнут переговоры о прекращении огня.