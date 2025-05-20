Европейские лидеры договорились усилить санкционное давление на РФ

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США и европейские партнеры согласовали дальнейшие шаги по урегулированию на Украине, а также заявили, что усилят санкционное давление на российскую сторону. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса.