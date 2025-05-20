Новости СВО. Освобождены Новооленовка и Романовка, ВСУ молотят в Сумской области, Путин и Трамп обсудили варианты по Украине, 20 мая

Помощник президента России Юрий Ушаков добавил, что Путин и Трамп в целом высказались за нормализацию отношений России и США. Они не исключили личной встречи, но её точное место и сроки пока не определены, равно как и не установлены временные рамки по достижению договорённости о полном прекращении огня. Также лидеры решили провести обмен заключёнными по формуле 9 на 9. Содержание саммита Россия — США ещё будет прорабатываться. К тому же Трамп подчеркнул свой настрой на диалог и выразил пожелание приехать в Россию после завершения конфликта.