FT: в Европе поразились нежеланием Трампа вводить санкции против России

Европейские лидеры были удивлены нежеланием президента США Дональда Трампа вводить санкции против России после его телефонного разговора с Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT), ссылаясь на свои источники.
В статье подчеркивается, что описание Трампом достигнутых с Путиным договоренностей вызвало недоумение у европейских политиков. Из его слов стало ясно, что он «не намерен усиливать давление» на Россию.
Страны Евросоюза решили увеличить санкционное давление на Россию после разговора Путина и Трампа, как заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус.
Во время телефонного общения Трамп сообщил, что в Сенате разрабатывается проект новых антироссийских санкций, однако выразил свою поддержку достигнутым договоренностям, отметил помощник президента России Юрий Ушаков.
Американский президент также проинформировал украинского лидера Владимира Зеленского о своем разговоре с Путиным и уведомил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.