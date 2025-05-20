Песков раскрыл, кто может быть посредником в урегулировании конфликта на Украине

Посредником в рамках урегулирования конфликта на Украине может выступать только та страна, которая на данный момент находится на одинаковой дистанции от обеих сторон. Такое мнение в понедельник, 19 мая, выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.