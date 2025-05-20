Песков раскрыл, кто может быть посредником в урегулировании конфликта на Украине

Посредником в рамках урегулирования конфликта на Украине может выступать только та страна, которая на данный момент находится на одинаковой дистанции от обеих сторон. Такое мнение в понедельник, 19 мая, выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
— Реальным посредничеством и реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта, — цитирует слова Пескова ТАСС.
Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер Дональд Трамп заявил, что США может выйти из переговорного процесса по конфликту на Украине.
Кроме того, в ходе переговоров Трамп и Путин обращались друг к другу по именам. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, никто из лидеров не хотел класть трубку первым — разговор длился более двух часов.
По итогам беседы Путин заявил о готовности России сотрудничать с Украиной по меморандуму о прекращении огня, подчеркнув важность поиска компромиссов, устраивающих все стороны.