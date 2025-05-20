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США признали наличие недоверия между Россией и Западом и назвали его «глупым»

Президент США Трамп призвал РФ и Запад преодолеть фундаментальное недоверие.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп признал существование «фундаментального недоверия» в отношениях России и стран Запада. Он назвал его глупостью и призвал работать над устранением проблемы. Его слова передал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в ходе встречи с журналистами.

Он завуалированно отметил, что для преодоления «фундаментального недоверия» должен состояться конструктивный диалог между странами Запада и Москвой. Вице-глава государства заявил, «чтобы танцевать танго, нужны двое». По его словам, Дональд Трамп готов оказать поддержку в этом вопросе.

«Между Россией и Западом имеется фундаментальное недоверие. Это одна из вещей, которую президент США Дональд Трамп считает, откровенно говоря, глупой, считает, что мы должны быть в состоянии уйти от ошибок прошлого», — подытожил Джей Ди Вэнс.

В Кремле позицию Европы охарактеризовали как «откровенно проукраинскую». По мнению Москвы, лидеры стран ЕС стремятся «обломать» Россию во всём.