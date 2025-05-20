США признали наличие недоверия между Россией и Западом и назвали его «глупым»

Американский лидер Дональд Трамп признал существование «фундаментального недоверия» в отношениях России и стран Запада. Он назвал его глупостью и призвал работать над устранением проблемы. Его слова передал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в ходе встречи с журналистами.