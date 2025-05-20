Страны ВОЗ проголосовали за соглашение о борьбе с пандемиями

Соглашение о борьбе с пандемиями направлено на укрепление глобального сотрудничества в области профилактики, обеспечения готовности и реагирования на будущие пандемические угрозы. Согласно проекту соглашения, страны ВОЗ обязуются создать систему по обеспечению доступа к патогенам и совместному использованию связанных с этим выгод и содействовать друг другу в вопросе передачи знаний и технологий для производства вакцин, тестов и других медицинских товаров, связанных с пандемией. Кроме того, соглашение включает в себя учреждение координационного финансового механизма по оказанию помощи развивающимся странам, а также создание глобальной цепи поставок и логистической сети.