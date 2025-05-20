Страны ВОЗ проголосовали за соглашение о борьбе с пандемиями

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Страны — участницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) большинством голосов проголосовали за принятие соглашения о борьбе с пандемиями на 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит с 19 по 27 мая в Женеве. Об этом пишет ТАСС.
Согласно трансляции голосования на сайте организации, в поддержку соглашения проголосовали 124 присутствовавших на заседании стран-участниц, против — 0. 11 стран, включая Израиль, Иран, Италию, Польшу, Россию и Словакию, воздержались. Для того, чтобы соглашение было одобрено, требовалось квалифицированное большинство из 83 голосов.
По информации агентства Reuters, проект соглашения будет официально принят 20 мая на пленарном заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения. Отмечается, что его вступление в силу может затянуться на два года, пока не будет согласовано приложение по обмену патогенами, после чего государства должны будут ратифицировать соглашение.
Соглашение о борьбе с пандемиями направлено на укрепление глобального сотрудничества в области профилактики, обеспечения готовности и реагирования на будущие пандемические угрозы. Согласно проекту соглашения, страны ВОЗ обязуются создать систему по обеспечению доступа к патогенам и совместному использованию связанных с этим выгод и содействовать друг другу в вопросе передачи знаний и технологий для производства вакцин, тестов и других медицинских товаров, связанных с пандемией. Кроме того, соглашение включает в себя учреждение координационного финансового механизма по оказанию помощи развивающимся странам, а также создание глобальной цепи поставок и логистической сети.
Всемирная ассамблея здравоохранения — главный руководящий орган ВОЗ, состоящий из 194 государств — участниц организации. Ежегодно, как правило в мае, делегаты от всех стран ВОЗ собираются для согласования приоритетов и политики организации. Главной темой на повестке дня 78-й сессии ассамблеи здравоохранения станет голосование по соглашению о борьбе с пандемиями, работа над которым была завершена в апреле после нескольких лет подготовки. -0-