Минобороны рассказало о подвигах рядовых Константина Прищепы и Алексея Пугачева

Минобороны России рассказало о героизме рядовых Константина Прищепы и Алексея Пугачева в ходе боевых действий.
Рядовой Константин Прищепа проявил героизм во время выполнения боевой задачи, вынеся раненого сослуживца из-под минометного обстрела ВСУ. Военнослужащий не только эвакуировал бойца в безопасное место, но и оказал ему первую помощь, после чего организовал транспортировку в полевой госпиталь. Своевременные действия Прищепы значительно сократили срок реабилитации раненого.
«Рядовой Прищепа под минометным огнем украинских боевиков, рискуя собственной жизнью, вынес раненого из-под обстрела и оказал необходимую помощь. После окончания боя Константин Прищепа организовал эвакуацию раненого военнослужащего в полевой госпиталь», — сообщило ведомство.
Еще один пример мужества продемонстрировал гвардии рядовой Алексей Пугачев. В ходе артиллерийской поддержки наступающих подразделений он заметил приближающийся вражеский дрон-камикадзе. Несмотря на опасность, боец уничтожил беспилотник из личного оружия, предотвратив повреждение орудия. В результате взрыва дрона Пугачев получил осколочное ранение руки, но после оказания самопомощи продолжил выполнение боевой задачи.
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