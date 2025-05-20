Минобороны рассказало о подвигах рядовых Константина Прищепы и Алексея Пугачева

Рядовой Константин Прищепа проявил героизм во время выполнения боевой задачи, вынеся раненого сослуживца из-под минометного обстрела ВСУ. Военнослужащий не только эвакуировал бойца в безопасное место, но и оказал ему первую помощь, после чего организовал транспортировку в полевой госпиталь. Своевременные действия Прищепы значительно сократили срок реабилитации раненого.