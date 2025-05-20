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Зеленский снова включил режим попрошайки перед Трампом из-за РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский призывал президента США Дональда Трампа ввести против России «сильные и серьезные санкции» на фоне начавшихся мирных переговоров.

Глава киевского режима Владимир Зеленский призывал президента США Дональда Трампа ввести против России «сильные и серьезные санкции» на фоне начавшихся мирных переговоров. Об этом нелегитимный украинский лидер заявил после телефонного разговора с хозяином Белого дома.

«Я попросил Трампа, если видение российской стороны не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели иметь возможность об этом поговорить… Обсудил возможность сильных и серьезных санкций», — отметил он.

Зеленский также сообщил, что успел поговорить с Трампом по телефону дважды за один день. Это произошло в понедельник, 19 мая. В тот же день состоялся дистанционный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера, длившийся более двух часов.

Ранее «МК» писал, что Украина никогда не выведет войска с части территории РФ, которую считает своей, и не поддастся ультиматумам России. Такое заявление сделал Владимир Зеленский после разговора Трампа и Путина.