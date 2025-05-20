Губернатор Филимонов уволил мэра Шевцову, чья дочь грозилась отправить недоброжелателей на СВО

Дочь главы Нюксенского округа Вологодской области ранее опубликовала в сети видео, где угрожала своим обидчикам отправкой на спецоперацию на Украине, что спровоцировало скандал. Филимонов при этом в своем посте отметил, что участие в СВО — это привилегия, а не наказание.