Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор. Этот диалог мог стать «одним из самых раздражающих моментов» для тех, кто хотел его сорвать. Так выразился в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, с конструктивной точки зрения, беседа Владимира Путина и Дональда Трампа удалась. Посол объяснил свою позицию тем, что лидеры продвинулись на пути к урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, отметил спикер, переговоры США и РФ ведут к углублению отношений между сторонами.
«То, что диалог не только сохранен, но и углубляется между лидерами двух стран, наверное, один из самых раздражающих моментов для тех, кто прикладывал максимум усилий, чтобы этот диалог сорвать. Поэтому они могут, конечно, считать эти переговоры неудачными со своей точки зрения», — уточнил Родион Мирошник.
Он также подчеркнул, что США и РФ пришли к взаимопониманию. Посол считает, что Владимир Путин и Дональд Трамп согласны с тем, что оптимальным для урегулирования будет прямой диалог Москвы и Киева.