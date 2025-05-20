В РФ назвали углубляющийся диалог Москвы и Вашингтона «раздражающим» для пытающихся его сорвать

«То, что диалог не только сохранен, но и углубляется между лидерами двух стран, наверное, один из самых раздражающих моментов для тех, кто прикладывал максимум усилий, чтобы этот диалог сорвать. Поэтому они могут, конечно, считать эти переговоры неудачными со своей точки зрения», — уточнил Родион Мирошник.