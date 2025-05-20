«Путин не уступит ни на шаг»: что мировые медиа говорят о переговорах Трампа и Путина

«Европейские лидеры поражены тем, как Трамп описал достигнутые с Путиным договоренности. Из слов американского президента следовало, что он не готов оказать большее давление на Россию», — отмечает издание, приводя слова своего источника. Также FT уточняет, что в ходе обсуждения с европейскими коллегами Дональд Трамп не выразил поддержки идее ужесточения санкций в отношении Москвы.