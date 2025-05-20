Европейских лидеров удивила позиция Трампа по антироссийским мерам

Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп всё же обдумывает возможность введения дополнительных санкций в отношении России. Она добавила, что не будет делать преждевременных заявлений от имени президента США, но подтвердила, что эти вопросы обсуждаются и рассматриваются на высшем уровне.