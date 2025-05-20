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Европейских лидеров удивила позиция Трампа по антироссийским мерам

Европейские официальные лица выразили удивление в связи с реакцией американского лидера Дональда Трампа на недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным The Financial Times, хозяин Белого дома дал понять, что не намерен усиливать санкции против Москвы.

Источник: Life.ru

Собеседники издания сообщили, что описание беседы между двумя лидерами, представленное Трампом, вызвало удивление среди дипломатов и высокопоставленных представителей стран ЕС. В его словах не прозвучало готовности к ужесточению курса в отношении Кремля.

Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп всё же обдумывает возможность введения дополнительных санкций в отношении России. Она добавила, что не будет делать преждевременных заявлений от имени президента США, но подтвердила, что эти вопросы обсуждаются и рассматриваются на высшем уровне.