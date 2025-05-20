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Два человека погибли, еще два пострадали при нападении с ножом в Республике Корея

Подозреваемый скрылся, ранив ножом женщину в возрасте около 60 лет в магазине в городе Сихын (в 30 км к юго-западу от Сеула) около 09.34 по местному времени. Женщина была доставлена в больницу с серьезными ножевыми ранениями живота и лица.

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, еще два пострадали при нападении с ножом в Республике Корея, подозреваемый находится в бегах. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на агентство Yonhap.

Подозреваемый скрылся, ранив ножом женщину в возрасте около 60 лет в магазине в городе Сихын (в 30 км к юго-западу от Сеула) около 09.34 по местному времени. Женщина была доставлена в больницу с серьезными ножевыми ранениями живота и лица.

Неопознанное тело человека в возрасте около 50 лет было найдено в доме подозреваемого, после того как полиция установила номер его автомобиля, домашний адрес и личность. По всей вероятности, тело пролежало уже несколько дней.

Подозреваемый нанес ножевые ранения другому мужчине в возрасте 70 лет в спортивном парке в 2 км от магазина около в 13.21 по местному времени. Мужчина был тяжело ранен в живот и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Полиция обнаружила еще одно неопознанное тело в доме напротив магазина около в 14.00 по местному времени. -0-