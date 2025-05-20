Два человека погибли, еще два пострадали при нападении с ножом в Республике Корея

Подозреваемый скрылся, ранив ножом женщину в возрасте около 60 лет в магазине в городе Сихын (в 30 км к юго-западу от Сеула) около 09.34 по местному времени. Женщина была доставлена в больницу с серьезными ножевыми ранениями живота и лица.