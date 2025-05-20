Стармер предпочел деловую встречу разговору с Трампом

Сообщалось, что глава Белого дома после диалога с Путиным созвонился с Владимиром Зеленским и отдельными европейскими лидерами, чтобы проинформировать их об итогах российско-американского разговора. В ходе общения Трамп заявил, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся незамедлительно.