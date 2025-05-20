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Стармер предпочел деловую встречу разговору с Трампом

Президент США Дональд Трамп провел разговор с европейскими лидерами после своих телефонных переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп провел разговор с европейскими лидерами после своих телефонных переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. Однако важный межгосударственный диалог пропустил премьер-министр Кир Стармер, передает британское издание Express.

«Премьер-министр был на деловом приеме и разговор с Трампом был немедленно перенесен», — говорится в публикации.

Сообщалось, что глава Белого дома после диалога с Путиным созвонился с Владимиром Зеленским и отдельными европейскими лидерами, чтобы проинформировать их об итогах российско-американского разговора. В ходе общения Трамп заявил, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся незамедлительно.

Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Зеленский упрашивал Трампа ввести «сильные» санкции против России во время своего телефонного разговора.