Президент США Дональд Трамп провел разговор с европейскими лидерами после своих телефонных переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. Однако важный межгосударственный диалог пропустил премьер-министр Кир Стармер, передает британское издание Express.
«Премьер-министр был на деловом приеме и разговор с Трампом был немедленно перенесен», — говорится в публикации.
Сообщалось, что глава Белого дома после диалога с Путиным созвонился с Владимиром Зеленским и отдельными европейскими лидерами, чтобы проинформировать их об итогах российско-американского разговора. В ходе общения Трамп заявил, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся незамедлительно.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Зеленский упрашивал Трампа ввести «сильные» санкции против России во время своего телефонного разговора.