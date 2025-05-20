Зеленский заявил о готовности рассмотреть российский меморандум по Украине

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Путина с Трампом состоялся из образовательного центра «Сириус», где президент России находился с визитом. Диалог лидеров уже завершился, он длился более двух часов. Зеленский прокомментировал итоги беседы, заявив, что Киев не выведет войска из новых регионов РФ и сохранит курс в НАТО.