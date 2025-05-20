Зеленский заявил о готовности рассмотреть российский меморандум по Украине

Инициатива по подготовке меморандума была озвучена вечером президентом России Владимиром Путиным после его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам российского лидера, Москва готова к работе с Украиной над документом, который может стать основой для будущего мирного договора.
Путин отметил необходимость согласования ключевых позиций между странами, в том числе принципов урегулирования, сроков возможного подписания соглашения и потенциального режима прекращения огня при достижении соответствующих договорённостей. Россия нацелена на прекращение боевых действий, но считает важным найти оптимальные пути достижения мира, основываясь на взаимных уступках и компромиссах, приемлемых для всех вовлечённых сторон.
Ранее сообщалось, что телефонный разговор Путина с Трампом состоялся из образовательного центра «Сириус», где президент России находился с визитом. Диалог лидеров уже завершился, он длился более двух часов. Зеленский прокомментировал итоги беседы, заявив, что Киев не выведет войска из новых регионов РФ и сохранит курс в НАТО.