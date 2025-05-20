Сийярто призвал лидеров ЕС не мешать переговорам России, Украины и США

«В то же время все понимают, что переговоры о мире будут трудными, поэтому мы призываем Брюссель и европейских политиков, которые в течение трех лет обрушивались на нас с нападками из-за нашей миролюбивой позиции, не препятствовать успеху переговоров о мире! Со своей стороны мы будем поддерживать мирные усилия президента США Дональда Трампа и надеемся, что переговоры о мире как можно скорее приведут к прекращению огня и всеобъемлющему мирному соглашению по Украине», — отметил Сийярто. -0-