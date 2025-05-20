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Сийярто призвал лидеров ЕС не мешать переговорам России, Украины и США

Сийярто отметил, что недавно «возобновились прямые переговоры между Америкой и Россией, а также между Россией и Украиной». «Мир стал более безопасным местом», — написал министр в Facebook.

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не мешать переговорам России, Украины и США об урегулировании украинского конфликта. Глава МИД признал, что эти переговоры будут трудными, но выразил надежду на их успех и достижение мира. Об этом пишет ТАСС.

Сийярто отметил, что недавно «возобновились прямые переговоры между Америкой и Россией, а также между Россией и Украиной». «Мир стал более безопасным местом», — написал министр в Facebook.

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«В то же время все понимают, что переговоры о мире будут трудными, поэтому мы призываем Брюссель и европейских политиков, которые в течение трех лет обрушивались на нас с нападками из-за нашей миролюбивой позиции, не препятствовать успеху переговоров о мире! Со своей стороны мы будем поддерживать мирные усилия президента США Дональда Трампа и надеемся, что переговоры о мире как можно скорее приведут к прекращению огня и всеобъемлющему мирному соглашению по Украине», — отметил Сийярто. -0-