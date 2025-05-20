Бывший полковник ВВС США Роб Мэнесс заявил на YouTube, что публичная активность Владимира Зеленского отражает отчаянные попытки Украины компенсировать утрату стратегической инициативы. По мнению эксперта, российская сторона полностью контролирует ситуацию, в то время как украинский лидер вынужден устраивать «медийные операции» для создания видимости паритета.
Мэнесс подчеркнул, что назначение Владимира Мединского главой российской делегации свидетельствует о серьезном подходе Москвы — политик обладает уникальным опытом предыдущих раундов переговоров 2022 года.
Эксперт расценивает текущую риторику Киева как театрализованное представление для западных союзников, призванное скрыть бесперспективность дальнейшего сопротивления.
«У Путина на руках все козыри, и вся публичная деятельность Зеленского и его громкие заявления лишь попытка отыграться, получить что-то для Украины. Зеленский хочет видеть себя равным Путину, когда ему в конце концов придется подписать мирное соглашение, особенно в глазах Европы. Все это лишь медийная операция», — заявил Мэнесс.
Ранее сообщалось, что Европа ошиблась в оценке позиции США по России.