В США рассказали о попытках Зеленского отыграться на переговорах в Стамбуле

«У Путина на руках все козыри, и вся публичная деятельность Зеленского и его громкие заявления лишь попытка отыграться, получить что-то для Украины. Зеленский хочет видеть себя равным Путину, когда ему в конце концов придется подписать мирное соглашение, особенно в глазах Европы. Все это лишь медийная операция», — заявил Мэнесс.