Трамп заявил, что не ужесточает санкции против РФ из-за шанса для мира в Украине

«Я думаю, что есть шанс чего-то добиться», — заявил он в понедельник журналистам в Белом доме. Его спросили, почему он до сих пор не ужесточил санкции в отношении РФ. «Если вы это делаете (вводите новые санкции — ред.), то можете сделать еще хуже», — отметил Трамп. Вместе с тем он указал, что «может наступить время, когда это (ужесточение санкций — ред.) произойдет».-0-