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Дмитриев: РФ и США могут быть отличными экономическими партнёрами

Речь идёт об экономическом, а также инвестиционном сотрудничестве.

Российская Федерация и Соединённые Штаты могут быть и станут отличными партнёрами, заявил Кирилл Дмитриев.

Глава Российского фонда прямых инвестиций подчеркнул, что речь идёт об экономическом, а также инвестиционном сотрудничестве «на благо всего мира».

«Российская Федерация и Соединённые Штаты могут быть и будут отличными партнёрами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству на благо не только двух стран, но и всего мира», — написал он, пост обнародован в соцсети X*.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер назвал беседу с Трампом откровенной и содержательной.

Ранее Трамп заявил, что Российская Федерация и украинская сторона скоро начнут переговоры о прекращении огня.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.