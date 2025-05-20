Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России

«Но, может быть, настанет время, когда это (введение новых санкций — “Ъ”) произойдет», — сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Ранее Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило о готовности президента США поддержать жесткие санкции против России, предложенные американским сенатором Линдси Грэмом. По словам собеседников издания, это может произойти, если РФ не пойдет на уступки в переговорах.
Однако после телефонного разговора Дональда Трампа и президента России Владимира Путина 19 марта, как пишет Financial Times, руководство стран Европы осталось удивлено нежеланием Вашингтона ужесточить меры против Москвы. Как отметили в FT, из слов американского президента следовало, что он «не готов оказать большее давление» на Россию.