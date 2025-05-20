FT: в Евросоюзе поразились нежеланием Трампа вводить новые санкции против России

По данным FT, союзники США были озадачены тем, насколько мягко Трамп отнесся к итогам беседы с Путиным. Они ожидали, что Вашингтон предложит ужесточить санкционную политику — в том числе за счет новых ограничений в отношении российской энергетики и финансового сектора. Однако американский лидер, напротив, дал понять, что сейчас не считает нужным усиливать экономическое давление на Москву.