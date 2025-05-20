Трамп сделал заявление об отдалении США от переговоров по Украине

Американский лидер Дональд Трамп сделал опровержение по поводу домыслов на счет отдаления США от переговоров по украинскому кризису на фоне предложений Ватикана в качестве переговорной площадки.
В ходе общения с журналистами президента США спросили, отдаляются ли США от украинского трека, раз предлагают Ватикан местом проведения переговоров. Трамп ответил, что если встречи будут проходить там, то они будут иметь «дополнительное» значение.
«Нет, думаю, будет отлично, если это будет в Ватикане, будет иметь дополнительное значение», — подчеркнул он.
Ранее «МК» писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реальных посредников для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Они, по его мнению, должны находиться на одной дистанции от РФ и Украины для объективности.