Трамп назвал украинский конфликт проблемой Европы, а не США

«Я думаю, что что-то произойдет. А если нет, я просто отойду, и им придется продолжать. Это была европейская ситуация. Она должна была остаться европейской, но мы вмешались, потому что предыдущая администрация решительно посчитала, что мы должны быть вовлечены. И мы были вовлечены гораздо больше, чем Европа, в плане денег и всего того, что мы дали», — заявил глава Белого дома.