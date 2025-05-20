Трамп заявил, что Россия не затягивает переговоры

«Я думаю, ему [президенту РФ Владимиру Путину] достаточно. Это продолжается три года», — заявил Трамп журналистам в Белом доме, комментируя предположение о том, что Россия не спешит добиться разрешения ситуации. Также президент США утвердительно ответил на вопрос, верит ли он в стремление российского лидера к украинскому урегулированию.