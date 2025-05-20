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Трамп заявил, что Россия не затягивает переговоры

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что Россия якобы не проявляет активности в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Об этом глава Белого дома заявил 19 мая в разговоре с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос, сообщают американские СМИ.

Трамп отметил готовность положить конец конфликту.

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что Россия якобы не проявляет активности в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Об этом глава Белого дома заявил 19 мая в разговоре с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос, сообщают американские СМИ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Путин не уступит ни на шаг": что мировые медиа говорят о переговорах Трампа и Путина.

«Я думаю, ему [президенту РФ Владимиру Путину] достаточно. Это продолжается три года», — заявил Трамп журналистам в Белом доме, комментируя предположение о том, что Россия не спешит добиться разрешения ситуации. Также президент США утвердительно ответил на вопрос, верит ли он в стремление российского лидера к украинскому урегулированию.

В ходе общения с представителями СМИ Трамп добавил, что конфликт на Украине находится в затяжной фазе уже продолжительное время. По его словам, он видит заинтересованность президента России в поиске решения, однако отметил сложность и длительность процесса переговоров между сторонами.