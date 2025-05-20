Трамп заявил, что Россия не затягивает переговоры

Трамп отметил готовность положить конец конфликту.
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что Россия якобы не проявляет активности в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Об этом глава Белого дома заявил 19 мая в разговоре с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос, сообщают американские СМИ.
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«Я думаю, ему [президенту РФ Владимиру Путину] достаточно. Это продолжается три года», — заявил Трамп журналистам в Белом доме, комментируя предположение о том, что Россия не спешит добиться разрешения ситуации. Также президент США утвердительно ответил на вопрос, верит ли он в стремление российского лидера к украинскому урегулированию.
В ходе общения с представителями СМИ Трамп добавил, что конфликт на Украине находится в затяжной фазе уже продолжительное время. По его словам, он видит заинтересованность президента России в поиске решения, однако отметил сложность и длительность процесса переговоров между сторонами.