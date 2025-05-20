Трамп заявил, что без прогресса по Украине США уступят свою роль Европе

Если в процессе урегулирования конфликта на Украине не будет «существенного прогресса», США уступят свою роль в нем Европе, заявил американский президент Дональд Трамп. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.
По его мнению, этот конфликт должен был оставаться проблемой Европы, а Вашингтону не следовало вмешиваться. По словам республиканца, в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным он заявил, что следует «идти дальше».
«Я сказал ему: нужно идти дальше. И я также сказал: если я посчитаю, что вы не можете этого сделать, я отойду [от процесса урегулирования], потому что ну что можно сделать», — рассказал американский президент, подчеркнув, что американские войска не отправятся на Украину.
Республиканец отметил, что у него есть «красная линия», после которой он решит отойти от процесса урегулирования, но отказался назвать ее. Также он заявил, что включение Ватикана в этот процесс не означает снижения роли США.
При этом Трамп выразил уверенность, что после разговора с Путиным последуют существенные изменения в урегулировании конфликта. Также он объяснил, что не ужесточает санкции против России, поскольку видит шанс добиться мира, а новые ограничения лишь усложнят процесс. По его мнению, лидеры обеих сторон хотят завершения конфликта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже заявил, что США не выходят из процесса урегулирования, а их посреднические усилия эффективны.
Трамп 19 мая поговорил по телефону с Путиным. Он назвал разговор «хорошим» и заявил о «некотором прогрессе» в урегулировании. Американский президент объявил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры, добавив, что условия для этого должны согласовать сами стороны, поскольку «они знают детали», которые никто больше не знает.
Путин в свою очередь заявил о готовности работать с украинской стороной над меморандумом о будущем мирном договоре, в котором нужно будет определить «ряд позиций», таких как принципы мирного урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также потенциальное прекращения огня на определенное время при достижении договоренностей.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил подписание такого меморандума, отметив, что Киев ждет российской версии документа. Также он заявил, что Киев рассматривает возможность новой встречи всех участников процесса урегулирования в Турции, Швейцарии или Ватикане. Песков позже рассказал, что конкретных решений о месте, где продолжатся контакты Москвы и Киева, пока нет.