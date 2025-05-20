Трамп заявил, что без прогресса по Украине США уступят свою роль Европе

«Я сказал ему: нужно идти дальше. И я также сказал: если я посчитаю, что вы не можете этого сделать, я отойду [от процесса урегулирования], потому что ну что можно сделать», — рассказал американский президент, подчеркнув, что американские войска не отправятся на Украину.