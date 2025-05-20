Daily Mail: жители Испании вышли на улицы с лозунгами против туризма

В ответ на протесты испанское Агентство по защите прав потребителей (FACUA) потребовало от Airbnb заблокировать более 65 тысяч объявлений, размещенных без соответствующих лицензий. Судебные разбирательства между регулятором и платформой ведутся с декабря прошлого года, однако компания до сих пор не выполнила требования об удалении нелегальных предложений.