Daily Mail: жители Испании вышли на улицы с лозунгами против туризма

Жители испанских курортных регионов — Канарских островов, Барселоны, Валенсии и Мадрида — вышли на улицы с требованием ограничить деятельность краткосрочных арендных платформ.
Как сообщает Daily Mail, 18 мая тысячи демонстрантов с плакатами «Это наш дом», «Мое несчастье — ваш рай» и «Канары имеют предел» выразили протест против роста цен на жилье, связывая эту проблему с деятельностью сервисов вроде Airbnb.
Конфликт привел к тому, что некоторые туристы были вынуждены оставаться в своих арендованных апартаментах, ставших предметом спора. Местные жители утверждают, что массовая сдача жилья в краткосрочную аренду лишает их доступного жилья, провоцируя резкий рост цен.
В ответ на протесты испанское Агентство по защите прав потребителей (FACUA) потребовало от Airbnb заблокировать более 65 тысяч объявлений, размещенных без соответствующих лицензий. Судебные разбирательства между регулятором и платформой ведутся с декабря прошлого года, однако компания до сих пор не выполнила требования об удалении нелегальных предложений.
Между тем премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават поручила пересмотреть условия безвизового режима для иностранцев, сократив допустимый срок пребывания в стране с 60 до 30 дней.