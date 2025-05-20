Российскую чиновницу лишили поста из-за угроз ее дочери отправить неугодных на СВО

Губернатор отметил, что поддерживает Шевцову, связывая появление видео с действиями ее подчиненных, которые якобы стремились ей навредить. Он посоветовал экс-чиновнице искать работу вне государственного сектора, а ее дочери — пройти курсы медсестер или отправиться в зону СВО в качестве волонтера, чтобы «осознать многое». Сначала извинения записала мать; Филимонов также сообщил, что девушка записала извинения на видео, но он запретил их публикацию, чтобы избежать травли.