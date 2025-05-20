Российскую чиновницу лишили поста из-за угроз ее дочери отправить неугодных на СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову после выхода в эфир видео, на котором ее дочь угрожает отправлять неугодных на СВО. Об этом сообщил сам губернатор в своем Telegram-канале.
Увольнение объясняется «ценностной несовместимостью поступка дочери с принципами и идеологией работы правительства Вологодской области».
Губернатор отметил, что поддерживает Шевцову, связывая появление видео с действиями ее подчиненных, которые якобы стремились ей навредить. Он посоветовал экс-чиновнице искать работу вне государственного сектора, а ее дочери — пройти курсы медсестер или отправиться в зону СВО в качестве волонтера, чтобы «осознать многое». Сначала извинения записала мать; Филимонов также сообщил, что девушка записала извинения на видео, но он запретил их публикацию, чтобы избежать травли.