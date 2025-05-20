Губернатор Филимонов запретил оскандалившейся дочери мэра публиковать извинения

Девушка записала свои покаяния на видео.
Вологодский губернатор Георгий Филимонов запретил дочери главе Нюксенского округа Юлии Шевцовой публиковать извинения, которая угрожала отправить на СВО своих обидчиков с помощью влиятельной матери. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.
«Дочь Шевцовой передала свои слезные покаяния, записав видео. Но я лично запретил публиковать этот ролик в открытом доступе», — написал Филимонов у себя в telegram-канале.
Свое решение он объяснил тем, что решительно осуждает поступок девушки. Но при этом хочет огородить ее от травли в сети. Также он отметил, что дочь главы живет и учится вдалеке от мамы, и у нее «кризис в отношениях» с молодым человеком, что впрочем, не оправдывает ее проступок.
На фоне скандала с дочерью Филимонов принял решение отправить главу Нюксенского округа Шевцову в отставку. Ее дочь ранее опубликовала в сети видео, где угрожала своим обидчикам отправкой на спецоперацию на Украину.