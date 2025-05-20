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Губернатор Филимонов запретил оскандалившейся дочери мэра публиковать извинения

Вологодский губернатор Георгий Филимонов запретил дочери главе Нюксенского округа Юлии Шевцовой публиковать извинения, которая угрожала отправить на СВО своих обидчиков с помощью влиятельной матери. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.

Девушка записала свои покаяния на видео.

Вологодский губернатор Георгий Филимонов запретил дочери главе Нюксенского округа Юлии Шевцовой публиковать извинения, которая угрожала отправить на СВО своих обидчиков с помощью влиятельной матери. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.

«Дочь Шевцовой передала свои слезные покаяния, записав видео. Но я лично запретил публиковать этот ролик в открытом доступе», — написал Филимонов у себя в telegram-канале.

Свое решение он объяснил тем, что решительно осуждает поступок девушки. Но при этом хочет огородить ее от травли в сети. Также он отметил, что дочь главы живет и учится вдалеке от мамы, и у нее «кризис в отношениях» с молодым человеком, что впрочем, не оправдывает ее проступок.

На фоне скандала с дочерью Филимонов принял решение отправить главу Нюксенского округа Шевцову в отставку. Ее дочь ранее опубликовала в сети видео, где угрожала своим обидчикам отправкой на спецоперацию на Украину.