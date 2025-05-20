Губернатор Филимонов запретил оскандалившейся дочери мэра публиковать извинения

Свое решение он объяснил тем, что решительно осуждает поступок девушки. Но при этом хочет огородить ее от травли в сети. Также он отметил, что дочь главы живет и учится вдалеке от мамы, и у нее «кризис в отношениях» с молодым человеком, что впрочем, не оправдывает ее проступок.