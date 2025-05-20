Разговор Трампа с Путиным ослабил санкционные настроения

Длительный телефонный разговор между президентами России и США изменил динамику двусторонних отношений. Как отмечает британский журналист Джордж Гриллс из The Times, после двухчасового обсуждения украинского кризиса Дональд Трамп заметно смягчил позицию в отношении Москвы.
Журналист обратил внимание на резкий контраст между ожидаемыми «сокрушительными» санкциями и реальной реакцией американского лидера. Вместо угроз Трамп охарактеризовал переговоры как «очень хорошие», что сразу снизило градус напряженности.
Владимир Путин со своей стороны дал положительную оценку состоявшемуся диалогу. Российский президент подчеркнул конструктивный характер обсуждения, что может стать основой для дальнейшего снижения противостояния.
«Тон президента Трампа после телефонного разговора с президентом Путиным снова оказался смягчающим. Вместо того, чтобы наказать Россию “сокрушительными” санкциями, на которые надеялись некоторые, он приветствовал “очень хороший” телефонный разговор. После этого разговора надежда на американские санкции и укрепление решимости Трампа выглядит слабее, чем когда-либо», — написал Гриллс.
Ранее Трамп назвал украинский конфликт проблемой Европы, а не США.