Разговор Трампа с Путиным ослабил санкционные настроения

«Тон президента Трампа после телефонного разговора с президентом Путиным снова оказался смягчающим. Вместо того, чтобы наказать Россию “сокрушительными” санкциями, на которые надеялись некоторые, он приветствовал “очень хороший” телефонный разговор. После этого разговора надежда на американские санкции и укрепление решимости Трампа выглядит слабее, чем когда-либо», — написал Гриллс.