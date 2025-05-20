Трамп рассматривает идею наращивания поставок оружия Украине, но верит в урегулирование

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность увеличения поставок оружия Украине, однако считает, что в этом нет необходимости, так как конфликт будет разрешен. Он высказал свое мнение в понедельник во время пресс-конференции в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.