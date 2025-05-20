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Трамп рассматривает идею наращивания поставок оружия Украине, но верит в урегулирование

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность увеличения поставок оружия Украине, однако считает, что в этом нет необходимости, так как конфликт будет разрешен.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность увеличения поставок оружия Украине, однако считает, что в этом нет необходимости, так как конфликт будет разрешен. Он высказал свое мнение в понедельник во время пресс-конференции в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.

«Мы изучим этот вариант. Честно говоря, мне хочется мыслить позитивно. Я просто не верю, что они позволят этому продолжаться», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о возможности «дальнейшего вооружения Украины», если Вашингтон решит, что Москва мешает миру.

Выступить в качестве реального посредника по урегулированию украинского кризиса могут лишь те страны, которые объективны по отношению к сторонам конфликта и не занимают чью-то позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.