Трамп высказался по итогам переговоров с Путиным

По словам Трампа, Россия не затягивает переговорный процесс, а Вашингтон готов уступить европейским партнерам ведущую роль в урегулировании, если в ближайшее время не будет достигнут существенный прогресс. «Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там», — пояснил свою позицию американский лидер, подчеркнув, однако, что стратегические интересы США в регионе сохраняются, несмотря на отсутствие планов по отправке американских войск.