Трамп высказался по итогам переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о возможных существенных изменениях в урегулировании украинского кризиса после состоявшихся накануне двухчасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт требует политического решения и шансы на прогресс высоки, отметив при этом явную заинтересованность Путина в достижении договоренностей.
По словам Трампа, Россия не затягивает переговорный процесс, а Вашингтон готов уступить европейским партнерам ведущую роль в урегулировании, если в ближайшее время не будет достигнут существенный прогресс. «Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там», — пояснил свою позицию американский лидер, подчеркнув, однако, что стратегические интересы США в регионе сохраняются, несмотря на отсутствие планов по отправке американских войск.
При этом Трамп отказался публично обозначать «красные линии» Вашингтона, чтобы не осложнять переговорный процесс, а также исключил введение новых антироссийских санкций в обозримом будущем, оставив эту возможность лишь на случай обострения ситуации.
Отвечая на вопросы о позиции Киева, американский президент выразил сомнения в достаточности предпринимаемых украинской стороной шагов по прекращению огня, а также охарактеризовал Владимира Зеленского как «не самого простого собеседника».
Напомним, что Владимир Путин прежде заявил о готовности Москвы работать над меморандумом с Украиной, включающим договоренности о прекращении боевых действий. Детали возможного документа пока не раскрываются, но, судя по заявлениям Трампа, стороны действительно приблизились к возможности серьезных договоренностей.
Ранее в Европе сделали вывод, что высказывания Дональда Трампа после переговоров с Владимиром Путиным могут свидетельствовать о его готовности отказаться от посреднической роли в урегулировании украинского конфликта, пожертвовав интересами Киева.