Песков: Путин и Трамп обсуждали тему прямого контакта с Зеленским

Во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом затрагивалась тема прямого контакта президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 20 мая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждались, — цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.
Переговоры президентов РФ и США состоялись 19 мая. Российский лидер выразил благодарность своему американскому коллеге за поддержку возобновления прямых контактов между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию касательно конфликта на Украине.
После президент США заявил, что, если никакого прогресса в урегулировании конфликта на Украине достичь не получится, то страна может уступить свою роль в данном процессе Европе.
Ранее первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев отметил, что украинский лидер старается создать видимость тесных связей с США.