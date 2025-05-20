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Песков: Путин и Трамп обсуждали тему прямого контакта с Зеленским

Во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом затрагивалась тема прямого контакта президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 20 мая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом затрагивалась тема прямого контакта президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 20 мая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждались, — цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.

Переговоры президентов РФ и США состоялись 19 мая. Российский лидер выразил благодарность своему американскому коллеге за поддержку возобновления прямых контактов между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию касательно конфликта на Украине.

После президент США заявил, что, если никакого прогресса в урегулировании конфликта на Украине достичь не получится, то страна может уступить свою роль в данном процессе Европе.

Ранее первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев отметил, что украинский лидер старается создать видимость тесных связей с США.