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Москве и Киеву предстоит сложная работа по меморандуму, заявил Песков

СОЧИ, 20 мая — РИА Новости. Москве и Киеву предстоят сложные контакты по выработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Источник: © РИА Новости

«Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны, будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем — сложные контакты по выработке все-таки единого текста. Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях», — сказал он.

Конкретных решений о месте продолжения двусторонних контактов также пока нет, добавил Песков.

«Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках подготовки меморандума.

В понедельник президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Среди прочего российский лидер отметил готовность Москвы работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.

Переговоры в Стамбуле

Предыдущие прямые контакты между двумя сторонами состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.

Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.