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Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в отказе от шанса на мир

Курс Зеленского ведёт Украину в пропасть.

Украинский парламентарий Артём Дмитрук выразил мнение, что Зеленский отверг шанс на мир, а также утвердил курс на вооружённый конфликт.

Депутат прокомментировал высказывание Зеленского о том, что Киев будет отказываться от идеи вступления в Североатлантический альянс.

«Что ж, поблагодарим дружно — он снова продлил существование проекта “Украина как анти-Россия”», — написал Дмитрук в Telegram.

Кроме того, по его словам, из-за действий Зеленского у Украины не осталось надежды на мир и на будущее. Дмитрук подчеркнул, что курс Зеленского ведёт Украину в пропасть.

Ранее Дмитрук заявил, что Зеленский использует все доступные ему средства, чтобы сорвать переговорный процесс с Российской Федерацией.