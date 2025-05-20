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Песков прокомментировал выход США из переговорного процесса по Украине

США не выходят из посредничества по Украине. Об этом во вторник, 20 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

США не выходят из посредничества по Украине. Об этом во вторник, 20 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вашингтон оказал эффективные посреднические услуги между РФ и Украиной, отметил он.

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