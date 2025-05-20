США не выходят из посредничества по Украине. Об этом во вторник, 20 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Вашингтон оказал эффективные посреднические услуги между РФ и Украиной, отметил он.
Новость дополняется.
США не выходят из посредничества по Украине. Об этом во вторник, 20 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
США не выходят из посредничества по Украине. Об этом во вторник, 20 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Вашингтон оказал эффективные посреднические услуги между РФ и Украиной, отметил он.
Новость дополняется.