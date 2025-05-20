Трамп заявил, что не ужесточает санкции против РФ из-за шанса для мира

«Я думаю, что есть шанс чего-то добиться», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос о причинах, по которым США до сих пор не усилили санкционное давление на Россию. Американский лидер подчеркнул, что введение дополнительных санкций может только усугубить ситуацию.