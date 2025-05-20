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Трамп заявил, что Зеленский не самый легкий в общении

Также американский лидер пообещал через две недели ответить на вопрос о том, достаточно ли Киев делает для прекращения огня.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп в своих комментариях после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным дал неоднозначную оценку украинскому коллеге.

По информации РИА Новости, американский лидер назвал Владимира Зеленского человеком, общение с которым требует особых дипломатических усилий.

В ближайшие две недели администрация США планирует дать официальную оценку действиям Киева в контексте выполнения договоренностей о прекращении огня. Как отметил Трамп, переговорный процесс между Москвой и Киевом должен перейти в активную фазу безотлагательно.

Это заявление последовало после многочасовых консультаций с российским руководством, в ходе которых стороны обсудили перспективы урегулирования затяжного конфликта. Американская администрация продолжает придерживаться стратегии сдержанного посредничества, воздерживаясь от преждевременных оценок и односторонних шагов.

Ранее Зеленский заявил, что в ходе телефонной беседы с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в очередной раз призвал США ввести «более сильные санкции» в отношении Российской Федерации на фоне переговоров.